//FORD ECOSPORT, STILE PIU’ DINAMICO E SPORTIVO

Ford presenta la nuova generazione di EcoSport, il Suv compatto, dinamico e sportivo dell’ovale blu, in grado di garantire ai clienti europei maggiore praticità, un design più rifinito e una gamma di tecnologie avanzate. Per la prima volta, sarà disponibile la trazione integrale intelligente Ford per una migliore trazione, sia su strada sia in off-road, abbinata al nuovo motore diesel EcoBlue 1.5. Debutta, inoltre, l’allestimento ST-Line, la versione ispirata alle Ford Performance Cars.