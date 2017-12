//JAGUAR F-PACE, UN FILMATO CELEBRA IL DESIGN DEL SUV INGLESE

Per celebrare i premi vinti dalla Jaguar F-Pace, il brand inglese ha realizzato un filmato speciale. Tra i 70 riconoscimenti ricevuti ci sono anche il titolo di World Car of the Year e World Car Design of the Year 2017 e, per festeggiare questi successi, Jaguar ha realizzato un video in grado di catturare in modo spettacolare l’avanguardistica ingegneria e il design esterno della Suv inglese.