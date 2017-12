//LAMBORGHINI URUS, IL SUV PIU’ POTENTE

Lamborghini ha presentato la Urus, il suo terzo modello in gamma. La Lamborghini Urus è un Suv che va ad inserirsi in quella nicchia di automobili di lusso dotate di grande potenza, design sofisticato e importanti doti dinamiche. La vettura è subito riconoscibile come una vera Lamborghini e prende ispirazione dalla LM002, prima Suv della casa di Sant’Agata Bolognese, ma anche dalle super sportive che hanno fatto la storia del marchio.