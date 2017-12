MAZDA E SHISEIDO, IL PROFUMO DELLA PASSIONE

«Il background di questa operazione fuori dall’ordinario si cela nella visione condivisa del design come arte» spiega Ikuo Maeda, a capo del design di Mazda. «Si avverte qualcosa di intangibile nella sensualità delle linee dei nostri modelli, proprio come nel fascino volatile di un profumo. Per definire i volumi di una vettura noi partiamo sempre da una scultura in clay realizzata manualmente: qui volevamo oltrepassare questa forma di artigianalità per addentrarci, attraverso l’olfatto, in un lavoro più concettuale».