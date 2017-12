//MERCEDES-BENZ APRE UN NUOVO ADVANCED DESIGN CENTER IN FRANCIA

L’Advanced Design Center di Antibes sarà la nuova casa dei designer in Francia. La costruzione cilindrica di 50 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza è immersa in una pineta; cemento e vetro i materiali prescelti per l’edificio dall’architettura molto lineare. Grazie alle superfici interamente vetrate, tutti gli spazi sono inondati dalla morbida luce mediterranea, che crea un ambiente di lavoro ideale per i designer. Saranno rappresentate tutte le divisioni rilevanti del Mercedes-Benz Design: dai settori classici del design degli esterni e degli interni fino al design digitale, all’UI design e all’UX design, che stanno diventando sempre più importanti in tempi di guida autonoma e comunicazione uomo-macchina.