//PSA HA SVILUPPATO UN VEICOLO ELETTRICO PER L’EU-LIVE CONSORTIUM

Il consorzio europeo EU-LIVE ha presentato una nuova soluzione per gli spostamenti, creata dal gruppo PSA grazie ai fondi stanziati dall’Unione Europea per lo sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile. Il veicolo va ad inserirsi tra le vetture a due e quattro ruote ed è alimentato da un propulsore ibrido plug-in, composto da due motori elettrici inseriti direttamente nelle ruote e da uno a combustione interna. Il gruppo francese ne ha curato lo stile e la progettazione, aumentando così le sue competenze in un nuovo settore, a metà tra le automobili e le moto.