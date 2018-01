//KIA, AL CES CON UNA CONCEPT PER LA MOBILITA’ DEL FUTURO

Accanto al nuovo concept, il brand coreano rivelerà una gamma di nuove funzionalità e innovazioni in-car. Verrà anche mostrato il piano di Kia per la guida autonoma “Beyond Autonomous Driving”, che combina tecnologie esistenti e future e delinea i piani dell’azienda per il futuro. Verranno presentati inoltre tre nuove tipologie di cockpit che dimostrano come l’azienda investa per migliorare la comunicazione e l’interazione tra occupanti e veicoli. Questi includono nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida e funzioni HMI all’avanguardia, nonché la prima connessione 5G in-car del mondo.