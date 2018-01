//LEXUS LS, IL DESIGN ARTIGIANALE DELLA GRIGLIA

Il design presenta un’unica trama intricata denominata Lexus “L” simile ad una rete e ispirata ai delicati motivi che si trovano in natura. Mentre i progetti precedenti richiedevano due stampi separati, uno superiore e uno inferiore, gli uomini Lexus ora sono riusciti a progettare una nuova griglia incredibilmente complessa come un unico pezzo. “Abbiamo costantemente alzato il livello qualitativo per realizzare un veicolo in grado di entusiasmare il pubblico“, ha detto Koichi Suga, Lexus Project Chief Designer.