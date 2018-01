//L’ESPERIENZA DI PININFARINA ENTRA IN FORMULA E

I prossimi mesi vedranno dunque svilupparsi al meglio il progetto già avviato da Mahindra Racing, soprattutto attraverso le competenze di Pininfarina nell’ambito della fluidodinamica computazionale (Computational Fluid Dynamics, CFD) e dell’aerodinamica in senso lato: «Possediamo una delle più avanzate Gallerie del Vento del mondo, un centro ai vertici della ricerca mondiale fin dal 1972, che ci ha permesso di sviluppare un know-how ora a disposizione per queste gare automobilistiche eccezionali ed ecocompatibili» sottolinea non a caso Silvio Pietro Angori, AD del gruppo torinese.