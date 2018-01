//LE FINALISTE DEL COTY 2018 | AUDI A8

Le proporzioni equilibrate mettono in risalto le grandi ruote e questo dona alla vettura una presenza su strada importante. La vista laterale è caratterizzata dalla tensione creata dal frontale verticale in sinergia con il posteriore leggermente inclinato. L’ammiraglia tedesca dispone di elementi all’avanguardia per aumentare la sicurezza a bordo, come i proiettori a Led Matrix HD con luce laser. I gruppi ottici posteriori, dotati di tecnologia Oled, sono pronti ad accogliere e a “salutare” il conducente con animazioni luminose.