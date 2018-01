//BMW SERIE 6 GRAN TURISMO, BERLINA IN STILE COUPE’

La Serie 6 Gran Turismo si presenta al pubblico come evoluzione della Serie 5 GT e cambia architettura andando ad ampliare la gamma delle coupé BMW. Grazie al taglio di 64 millimetri che ha interessato la linea del tetto al di sopra del montante C, la vettura supera il concetto di berlina a tre volumi con portellone, trasformandosi in un una coupé a cinque porte.