//A ERCOLE SPADA E ALLA MEMORIA DI TOM TJAARDA LA “MATITA D’ORO 2017”

Il premio sarà conferito a Ercole Spada, inventore della coda tronca, e alla memoria di Tom Tjaarda, papà, tra le altre, della Fiat 124 Spider. Il primo, portavoce del concetto di eleganza funzionale, fu profondamente legato alla figura di Elio Zagato per la cui azienda lavorò dal 1960 al 1970 e poi di nuovo nel 1993. Il secondo dopo la laurea si trasferì a Torino e, come primo incarico, ottenne di disegnare la monorotaia di Italia ‘61 per conto di Ghia, per poi entrare in Pininfarina.