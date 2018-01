//KIA SP CONCEPT, UN SUV PER IL MERCATO INDIANO

Kia presenterà la concept SP al Salone di Nuova Delhi, il prototipo sarà esposto accanto a 16 modelli del marchio venduti in tutto il mondo. Ispirato all’heritage indiano e guidato da tecnologie avanzate, la Kia SP Concept rivela l’intenzione del marchio coreano di costruire un nuovo Suv per il mercato indiano. L’auto combina design e tecnologia con un’architettura da crossover. Kia Motors vuole espandersi in India, dove negli ultimi anni il mercato automobilistico sta crescendo esponenzialmente.