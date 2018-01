//LE FINALISTE DEL COTY 2018 | ALFA ROMEO STELVIO

«Il punto di partenza è sempre il foglio bianco». Alessandro Maccolini, capo del design degli esterni di Alfa Romeo, inizia così il racconto della genesi della Stelvio in occasione di Autostyle 2017, ripercorrendo i passaggi che hanno portato alla definizione del primo Suv della casa del biscione. In effetti, però, un precedente esiste: con la concept Kamal, nel 2003 l’Alfa presentò al mondo la sua prima idea di Suv, che non fu però seguita da una produzione di serie. Oggi invece l’Alfa Romeo Stelvio c’è, e circola sulle nostre strade già da qualche mese, proponendosi come una vettura attuale, dalle linee dinamiche e sportive.