//LVCHI URANO, DESIGN BY ICONA

La design competition è stata vinta dalla sede torinese e successivamente è partita la progettazione in 3D del modello, realizzato e presentato l’8 gennaio a Shanghai. Come in molte vetture disegnate da Icona, anche sulla Urano è visibile la “firma” luminosa dei gruppi ottici a Led anteriori e posteriori che riproduce il logo a freccia dell’azienda. Quattro posti e quattro porte, Urano vuole essere una berlina-coupé elettrica, caratterizzata da linee filanti e aggressive. I valori dichiarati sono da urlo: 700 cavalli, 3,5 secondi per lo 0-100 e 690 km di autonomia.