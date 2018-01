//MERCEDES-BENZ CLASSE G, RIDISEGNARE UN’ICONA

La Mercedes-Benz Classe G è stata a lungo considerata un’icona del design. Il suo aspetto esteriore non ha subito cambiamenti significativi dal 1979, anno in cui ha fatto la sua prima apparizione sulle strade del mondo. Gli elementi iconici infatti continuano a servire a scopi molto specifici, ora come allora, e contribuiscono a donarle un aspetto unico. Tutti questi elementi sono ancora presenti nella nuova Classe G: la particolare maniglia della porta e il caratteristico suono di chiusura, la robusta striscia di protezione esterna, la ruota di scorta esposta sulla portiera posteriore e le spie di segnalazione prominenti.