//NEXO, IL FUTURO DELLA MOBILITA’ SECONDO HYUNDAI

La vettura presenta progressi significativi nella guida automatizzata, è equipaggiata con il View Monitor, un dispositivo che mostra ai conducenti la vista posteriore e laterale del veicolo durante la marcia. Il sistema è in grado di far cambiare corsia a Nexo in entrambe le direzioni. Questa tecnologia consentirà al conducente di concentrarsi sulla strada da percorrere anche cambiando corsia senza girare la testa. Il Suv fa parte della seconda generazione di veicoli elettrici a celle di combustibile di Hyundai, che sarà disponibile in mercati selezionati a partire dal 2018. Miglioramenti delle prestazioni del sistema di erogazione di aria in alta quota e dei tempi di rifornimento, insieme all’efficienza complessiva e al risparmio di carburante, mettono la vettura in un segmento a sé stante, con un’autonomia dichiarata di 500 miglia. Nexo contribuirà a soddisfare l’obiettivo di Hyundai di introdurre 18 modelli eco-compatibili sui mercati globali entro il 2025.