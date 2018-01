//IL NISSAN DESIGN EUROPE DI LONDRA COMPIE 15 ANNI

Sia Carlos Ghosn che Shiro Nakamura hanno presenziato alla cerimonia di apertura a Londra. “Il design è fondamentale per Nissan. L’apertura del Nissan Design Europe dimostra il valore che attribuiamo al design, che ci permette di creare e lanciare auto emozionanti e accattivanti, progettate appositamente per i clienti europei”. Dal 2003, “The Rotunda” ospita circa 50 professionisti, fra designer, modellisti e personale di supporto. Oggi come in passato, il loro ruolo è quello di concepire e progettare modelli di nuova generazione per i clienti europei, in collaborazione con i colleghi di tutto il mondo.