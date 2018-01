//NISSAN PRESENTA LA TECNOLOGIA BRAIN TO VEHICLE AL CES 2018

Nissan offrirà ai visitatori del CES 2018 uno spaccato della sua visione per il futuro della mobilità: dalla tecnologia in grado di leggere le onde cerebrali del guidatore, al veicolo elettrico più venduto al mondo, la casa giapponese crede in un futuro con più autonomia, più elettrificazione e più connettività. Tra i punti salienti vi sarà la pionieristica tecnologia Brain-to-Vehicle (B2V). B2V interpreta i segnali provenienti dal cervello del guidatore per assisterlo nella guida e per fare in modo che ci sia uno scambio di informazioni costante tra veicolo autonomo e conducente. La tecnologia promette tempi di reazione più brevi e sistemi che studiati per massimizzare il piacere di guida.