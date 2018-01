//LE FINALISTE DEL COTY 2018, BMW SERIE 5

All’interno, la consolle centrale è rivolta verso il guidatore, mentre lo schermo arriva fino a 10,25″ ed è comandabile anche a gesti. Vera novità della Serie 5 è però la guida assistita, grazie a telecamere, GPS e più di 20 sensori e radar: con funzionalità automatiche come direzione, mantenimento della carreggiata e visuale periferica, l’auto può di fatto guidare da sola, anche fino a 210 km/h, ma per motivi di normative, una spia, dopo qualche secondo, obbliga comunque a tenere le mani sul volante; in più ci sono vari sistemi per rilevare ed evitare ostacoli, anche di notte. E si può persino parcheggiare l’auto stando all’esterno, mediante il telecomando.