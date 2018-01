Un profondo rinnovamento stilistico e moderne dotazioni tecnologiche sono gli elementi cardine della nuova Škoda Fabia. Il nuovo frontale donerà all’auto una presenza su strada più energica e per la prima volta saranno disponibili anche i gruppi ottici anteriori e posteriori a Led. La rinnovata Fabia debutterà in occasione del prossimo Salone dell’Auto di Ginevra in programma a marzo.