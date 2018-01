//TOYOTA SVELA LA GR SUPER SPORT CONCEPT

Toyota ha svelato la sua visione sul futuro delle auto da corsa di nuova generazione con il debutto mondiale della GR Super Sport Concept. Sviluppata dalla Toyota GAZOO Racing, la vettura incorpora la tecnologia ibrida sviluppata per la Toyota TS050 Hybrid che gareggia nel campionato mondiale Endurance. La concept appena rivelata è per lo più costruita utilizzando le stesse parti della TS050 Hybrid e ha l’obiettivo di garantire che le tecnologie e il know-how acquisiti nel motorsport dal brand giapponese vengano reintrodotti in nuovi veicoli di produzione. Sotto a superfici fluenti e funzionali troviamo un motore V6 biturbo da 7 litri e 735 kW e un propulsore Hybrid System-Racing, affinati durante le competizioni. Con il suo sistema di veicoli elettrici ad alta efficienza e il motore a bassa combustione, questa supersportiva è destinata a fornire potenza elevata e ottime prestazioni anche a livello ambientale.