//CUPRA, UN NEO-MARCHIO TINTO DI PASSIONE

Qui qualcuno, almeno nelle intenzioni, è a caccia di autenticità. Di amore per il volante e per la strada. Di appagamento dinamico in un’epoca in cui si illustrano (troppo?) le meraviglie della guida autonoma. Qui si tracciano i contenuti di una promessa di successo, una proposta che profuma di vera passione: sulla scia della crescita Seat, nasce un brand separato e dal temperamento deciso, che ruba il nome alle precedenti versioni più sportive della gamma.