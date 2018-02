//ARES DESIGN, CUSTOM REVIVAL

Non immaginatevi una linea di produzione classica, qui ogni angolo della fabbrica assomiglia ad un atelier. Girando tra le vetture in fase di lavorazione si fanno diverse scoperte. Quella che all’apparenza sembra essere una Corvette Stingray del 1964, in realtà ha una meccanica completamente rivista, un nuovo propulsore V8 da 525 cavalli e un impianto multimediale con Bluetooth. «Facciamo questo tipo di vetture per le persone che amano le forme classiche del passato, ma vogliono evitare tutti i problemi di affidabilità che danno le auto d’epoca», dice Bahar, durante il giro di presentazione dello stabilimento. Lo stesso discorso vale per la Porsche 964 Targa che troviamo smontata lungo la linea di assemblaggio.