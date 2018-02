//HYUNDAI KONA ELECTRIC, PRESENZA D’IMPATTO

Le caratteristiche estetiche dell’anteriore sono riprese anche nella parte posteriore, sia nel paraurti che nei fanali a Led. I rivestimenti avvolgenti che integrano le frecce e le luci di retromarcia sottolineano il design della versione a batterie della Kona, lo spoiler posteriore che include una luce di stop a Led. Per gli interni l’elemento di maggiore spicco è la console centrale, con inedito design sviluppato appositamente per questa versione, che racchiude tutti i comandi in modo da rendere intuitivo il funzionamento della vettura. Il cambio shift-by-wire assicura inoltre disponibilità di maggiore spazio sotto alla console centrale, dove si trova un vano aggiuntivo per riporre gli oggetti personali. Il Cluster Supervision da 7” ad alta risoluzione mostra al guidatore i diversi indicatori, tra cui tachimetro, livello di carica della batteria, flusso di energia e modalità di guida.