//ICONA DESIGN INAUGURA LA SUA NUOVA SEDE

E’ stato inaugurato a Torino il 22 febbraio il nuovo quartier generale di Icona, azienda specializzata in design, engineering e prototipazione. La nuova sede – situata in un elegante edificio storico nel centro della città – ospita 16 dipendenti che operano in stretta collaborazione con i colleghi della sede di Shanghai, operativa dal 2010 (anno di costituzione di Icona), e quelli centro di design di Los Angeles, aperto nel 2016. Fondatori e azionisti di Icona sono Teresio Gigi Gaudio, presidente e amministratore delegato e le aziende torinesi Tecnocad e Cecomp, che forniscono competenze tecniche e strutture dedicate alle attività di modelleria e prototipazione.