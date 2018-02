//ITALDESIGN CELEBRA I 50 ANNI CON LA ZEROUNO ROADSTER

In linea con la filosofia “next 50” è anche il concorso, lanciato oggi e aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età sul tema Future Mobility in Cities. I partecipanti, che potranno anche aggregarsi in gruppi di massimo cinque persone, dovranno sottoporre ad una giuria di esperti, in rappresentanza dei vari settori coinvolti, soluzioni per la mobilità del futuro nelle aree urbane, anche dedicate a Paesi in via di sviluppo. Le iscrizioni, da effettuarsi sul sito internet dell’azienda, si apriranno il 1º marzo e si chiuderanno il 1º aprile. I partecipanti dovranno inviare i propri progetti entro e non oltre il 31 agosto. I vincitori saranno annunciati a dicembre 2018. Il montepremi del concorso è di 40.000 euro.