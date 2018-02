//LANCIA YPSILON, IL GIOCO DEI PARTICOLARI

Sulla top di gamma Platinum, l’unica con mascherina e specchietti color acciaio lucido, arrivano infine l’Alcantara in blu o tortora in abitacolo e un inedito profilo esterno cromato sulle portiere. Per tutte, i due nuovi e sofisticati colori di carrozzeria Oro Puro e Verde Smeraldo. Solo elementi minori? Forse. Ma possono bastare per restare discretamente e saldamente in vetta alle preferenze degli italiani.