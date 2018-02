//“PEERLESS” DESIGN, AL VIA L’EDIZIONE 2018 DEI LAND ROVER BORN AWARDS

Il contest è aperto a tutti i creativi – emergenti e non – che potranno iscriversi online fino al 16 marzo 2018, proponendo i loro progetti in una delle sei categorie del concorso: architettura, tecnologia, design, moda, sport e mobilità. In Italia, la scelta dei vincitori spetterà ad una giuria di esperti del mondo del lusso e del design, co-diretta da Jean-Christophe Chopin, fondatore, CEO e Direttore creativo dei Born Awards e da Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover. «”Peerless” è un temine evocativo, affascinante, che rimanda all’idea che non vi sia nulla di comparabile. Un oggetto di design “peerless” si distingue per la sua unicità. È facile essere semplicemente diversi, ma per essere “Peerless” è necessario avere immaginazione, intelligenza e spirito innovativo, con quel tratto di intuizione in più. La partnership strategica che unisce Land Rover e BORN incoraggia le creazioni che pongono al centro il design e che saranno in grado di ispirare la prossima generazione di creativi del futuro», ha dichiarato Gerry McGovern.