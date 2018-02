//ŠKODA VISION X, UN URBAN CROSSOVER PER GINEVRA 2018

Gli interni propongono un linguaggio stilistico completamente nuovo, in cui la plancia ampia e disegnata ergonomicamente è dominata dal grande display a colori, montato in posizione libera. Lo schermo da un accesso immediato e intuitivo a tutti i sistemi di infotainment e connettività presenti a bordo. La possibilità di illuminare elementi in vero cristallo, tipici della tradizione boema, concorre a creare un’atmosfera suggestiva all’interno dell’abitacolo.