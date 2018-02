//TATA MOTORS H5X, CONCEPT SUV PER L’INDIA

La Tata Motors H5X Concept è un Suv che offre uno sguardo sulla futura generazione di vetture del costruttore indiano in termini di design e tecnologia. H5X sarà il primo Suv a sfoggiare il linguaggio di design di Impact 2.0 grazie ad una architettura robusta. Offrirà interni moderni e lussuosi progettati in modo intelligente e una connettività pronta per il futuro attraverso un nuovo infotainment. L’H5X promette grandi doti in termini di prestazioni e robustezza e un design lussuoso ma pratico, confortevole ma versatile, potente ma facile da guidare. H5X è il primo veicolo basato sulla nuova architettura ‘Optimal Modular Efficient Global Advanced’, sviluppata in collaborazione con Jaguar Derivata dalla leggendaria architettura Land Rover D8 è stata adattata ulteriormente per soddisfare le esigenze del mercato indiano.