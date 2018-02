//TECHRULES REN RS, LA VARIANTE SUPER SPORTIVA DISEGNATA DA GFG STYLE

Techrules svelerà il design della Ren RS, la sua ultima supercar ad alte prestazioni, al Salone di Ginevra 2018. Con uno sviluppo focalizzato sulle performances, la Techrules Ren RS è una nuova variante, della supercar Ren, mostrata in anteprima lo scorso anno sempre al salone elvetico. Il design ispirato al mondo aerospaziale, e la capottina, in stile jet da combattimento, sono stati realizzati da Fabrizio e Giorgetto Giugiaro. Progettata esclusivamente per l’utilizzo in pista, Ren RS è stata messa a punto per le gare da L.M. Gianetti di Torino, specialista del settore motorsport. La vettura può essere equipaggiata con quattro o sei motori elettrici, in quest’ultimo caso la configurazione presenta due motori nella parte anteriore e quattro nella parte posteriore.