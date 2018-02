//LE FINALISTE DEL COTY 2018 | VOLVO XC40

Ancora una volta l’architettura della plancia mette al centro l’uomo, come vuole la nuova filosofia Volvo, che beneficia delle soluzioni tecnologiche già apparse sulla XC60 e di un design pulito e minimalista perché «il buon design per esprimersi non ha bisogno di urlare ed essere sfacciato, ma di essere chiaro e di arrivare dritto al punto», commenta Page.

Grazie ad un’approfondita indagine di mercato sulle abitudini delle persone in auto, il team ha potuto progettare l’intera user experience integrando necessità, desideri e consuetudini dell’utente. Ne deriva uno spazio interno organizzato, con soluzioni innovative ed intelligenti degne del miglior product design, con molteplici vani portaoggetti modulari studiati ad hoc per ogni esigenza. Avere tutto sotto controllo, al sicuro e a portata di mano, aiuta a focalizzare la piena attenzione sulla guida e per Volvo, la sicurezza ricopre da sempre un ruolo fondamentale.

