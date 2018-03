//SUBARU VIZIV TOURER CONCEPT, SOLIDITA’ DINAMICA

Anticipando quelle che saranno le prossime tourer del brand, questa concept è stata progettata seguendo la filosofia di design che in Subaru chiamano “Dynamic x Solid”. La griglia esagonale è il punto di partenza per il corpo rigido che si spinge in avanti, combinandosi con parafanghi dalle linee squadrate per mettere in risalto il piacere di guida e trasmettere un senso di sicurezza. La Viziv Tourer è un mix incrociato di valori tra sportività e praticità, per migliorare lo stile di vita attivo dei clienti.