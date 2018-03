//VOLKSWAGEN TOUAREG, PRESENTATA A PECHINO LA NUOVA GENERAZIONE

La casa di Wolfsburg ha scelto la Cina per presentare in anteprima mondiale la nuova Volkswagen Touareg. Dal punto di vista costruttivo la nuova Touareg si basa sul pianale modulare longitudinale (MLB) del gruppo. Il Responsabile del Design della marca Volkswagen Klaus Bischoff, insieme al suo team, ha trasferito il design della Touareg in una nuova epoca e in una nuova dimensione. Il design espressivo della Touareg rispecchia il suo nuovo posizionamento. Klaus Bischoff: “Avevamo l’opportunità di realizzare una vettura che corrispondesse al nostro ideale di un Suv grande e prestigioso di casa Volkswagen. E abbiamo sfruttato appieno questa opportunità”.