//ITALDESIGN CURERA’ LO STILE DELLE NUOVE CITYCAR VINFAST

«Aver vinto le proposte di stile è motivo di orgoglio per noi, se pensiamo che la scelta è stata determinata dal voto popolare attraverso internet, questa è un’ulteriore conferma di come Italdesign sia in grado di proporre soluzioni in linea con i vari Paesi con cui ha la fortuna di lavorare», ha dichiarato Filippo Perini, Head of Design di Italdesign. Con questa operazione Vinfast conferma il proprio obiettivo di diventare il marchio leader in Asia nella produzione di automobili, sia con motore a combustione sia ad alimentazione elettrica.