//GENESIS ESSENTIA CONCEPT, ATHLETIC ELEGANCE

I sedili in pelle color cognac con trapuntatura a spina di pesce avvolgono il guidatore e i passeggeri. La console centrale sottile è rivestita in pelle Oxford Blue e divide in due parti la cabina. Il velluto blu copre il tetto e i montanti. Le fessure delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori sono composte da alluminio lucidato rifinito con perle di vetro.