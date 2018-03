//INFINITI Q50 HYBRID, STILE E PIACERE DI GUIDA

Risaliamo in macchina e ci dirigiamo verso il centro città. Gli interni hanno mantenuto l’impostazione della versione precedente. Al centro della plancia spiccano i due schermi posti uno sotto l’altro, il primo dedicato principalmente al sistema di navigazione, il secondo alla gestione delle impostazioni, sistemi di sicurezza compresi. Diretto e veloce lo sterzo steer by wire che aveva debuttato, pioniere nel mondo delle vetture di produzione, proprio con la prima versione della Q50. Gli allestimenti hanno subito un aggiornamento, in particolare la Sport Tech è ora equipaggiata con un kit estetico che dona maggior carattere alla vettura, comprensivo di splitter anteriore nero, diffusore posteriore a contrasto, sedili anteriori dal design sportivo e pedaliera in alluminio.