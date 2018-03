//GAC ENVERGE, EV DYNAMIC CROSSOVER

L’aggressività delle linee propria delle auto sportive è stata condita con i volumi tipici di un Suv e strizza l’occhio ad un pubblico giovane e dinamico. All’anteriore i fari a Led sono integrati nella sottile griglia trasversale, al centro della quale spicca il logo del gruppo. Il disegno dei fendinebbia, che possono essere estratti e utilizzati come torce, imprime movimento al frontale della vettura e la protezione in alluminio, più in basso, una lascia immaginare un possibile uso off-road.