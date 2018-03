//ITALDESIGN, APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CONCORSO DI RICERCA PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO

Si sono aperte le iscrizioni per il Research Contest on Future Mobility in Cities, il concorso di ricerca per le soluzioni per la mobilità del futuro nelle aree urbane, indetto da Italdesign come parte delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione. I partecipanti, che dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, possono iscriversi esclusivamente attraverso il sito web dedicato, raggiungibile all’indirizzo futuremobilitycontest.italdesign.it e avranno tempo fino al 1º maggio. Entro il 31 agosto dovranno invece venire presentati i progetti, o tramite portale oppure, in caso di oggetti fisici, spedendoli alla segreteria organizzativa. Una volta terminata la fase di presentazione dei progetti, un comitato interno li valuterà e sceglierà i dieci migliori che potranno accedere alla fase finale. Stabiliti i dieci finalisti, una giuria internazionale composta da sette professionisti nei campi del design, dell’architettura, dell’urbanistica e del mondo universitario, sceglieranno i due vincitori e un eventuale premio speciale ai quali andranno i riconoscimenti, rispettivamente, di 25.000, 10.000 e 5.000 euro.