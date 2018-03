//KIA K900, LA NUOVA BERLINA AL SALONE DI NEW YORK 2018

Kia Motors ha rilasciato le prime immagini della nuova K900. La Kia K900 è stata disegnata in stretta collaborazione tra il design center Kia a Namyang, in Corea, e quello di Irvine, in California. La vettura combina un design equilibrato con linee eleganti e fluenti e dettagli geometrici, con l’intenzione di introdurre eleganza e dinamismo nel segmento delle grandi berline di lusso. I designer Kia si sono ispirati alla filosofia stilistica chiamata “Gravity of Prestige”, che trasmette robustezza attraverso dettagli ricchi e superfici solide.