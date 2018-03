//L’ESSENZA DEL DESIGN CUPRA

In che modo un colore, una texture o un simbolo possono trasmettere la personalità di un nuovo brand? «La nuova Cupra Ateca è sofisticata, audace e stilosa», ha detto Tony Gallardo, responsabile del design degli esterni di Seat. Per rendere impattante il brand Cupra, era necessario pensare a un logo d’effetto: ecco il perché di due “C” che si incrociano, in perfetta simmetria. «Il design triangolare invertito prende ispirazione dall’attitudine delle civiltà tribali, con il loro coraggio e la loro determinazione», ha spiegato Jordi Font, Responsabile Color & Trim di Seat.