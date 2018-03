//MCLAREN SENNA GTR CONCEPT, DISEGNATA PER LA PISTA

Liberi dalle necessità di conformarsi alla legislazione stradale, designer e ingegneri hanno potuto realizzare un diffusore posteriore prominente e imponente, in grado di creare fino a 1000 kg di carico aerodinamico, ben 200 kg in più della Senna stradale. «La Senna GTR è stata concepita e sviluppata tenendo a mente lo spettro completo delle esigenze richieste per una supercar da strada e da pista. Fin da subito avevamo in mente una versione estrema da affiancare al progetto stradale», ha spiegato Dan Parry Williams, McLaren Automotive Design Engineer Director.