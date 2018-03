//MINI, UN LIVING CONCEPT VISIONARIO AL SALONE DEL MOBILE 2018

Per l’edizione 2018 del Salone del Mobile di Milano, Mini ha collaborato con Studiomama, studio di architettura londinese, per presentare un’installazione intitolata Mini Living- Built By All. Il concept sfida i processi convenzionali di design mostrando come l’architettura possa fornire una soluzione creativa per aumentare la carenza di spazio abitabile e di risorse limitate nelle aree urbane.