//“ROSSO FIORAVANTI”, LE OPERE DELL’INGEGNERE IN MOSTRA AL MAUTO FINO AL 13 SETTEMBRE

Dopo 23 anni passati dal carrozziere torinese, l’ingegnere ha sentito il bisogno di mettersi in proprio per proporre in totale libertà i suoi «pensieri più arditi, onorando la funzione in molte delle sue espressioni, come la dinamica, l’elettronica e l’aerodinamica». Tutti scopi legati ad un fattore primario che segue due strade, quella della realizzazione di veicoli sicuri e veloci e quella della bellezza. «Da italiano il valore della bellezza mi ha sempre accompagnato e motivato profondamente. Mi sono chiesto più volte in che cosa consistesse e mi sono risposto platonicamente che sta nello splendore del vero».