//TOYOTA RAV4, DEBUTTO MONDIALE AL SALONE DI NEW YORK 2018

Toyota presenta al pubblico la quinta generazione di RAV4 in occasione del Salone di New York. Progettato sulla piattaforma Toyota New Global Architecture, il nuovo Toyota Rav4 resta fedele ai dettami stilistici che lo hanno reso il pioniere del segmento Suv, offrendo significativi miglioramenti tecnologici in termini di trasmissione, performance dinamica, sicurezza e qualità percepita.