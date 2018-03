//VOLKSWAGEN SVELA DUE NUOVE CONCEPT DELLA FAMIGLIA ATLAS

Volkswagen ha presentato Salone di New York due versioni della Atlas: la Atlas Cross Sport e Atlas Tanoak. Le due concept car illustrano come la gamma Atlas possa estendersi a una famiglia di modelli. Cross Sport si basa anch’essa sulla piattaforma MQB, la concept car colpisce per il posteriore sportivo disegnato in stile coupé e per la trazione ibrida plug-in.