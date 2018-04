//IED TORINO AL FUORISALONE 2018

HYUNDAI KITE

Hyundai Kite sarà presentata per la prima volta in Italia durante la Milano Design Week. Progetto di tesi del Master in Transportation Design IED Torino, in collaborazione con lo European Design Center Hyundai e in partnership con Gruppo Sila e Sabelt, Kite nasce dallo storico dune buggy rivisitato in chiave fun and functional. Insieme alla nuova Hyundai Kona, Kite sarà protagonista dell’allestimento Energy Zone by Hyundai, un percorso esperienziale firmato dall’artista Carlo Bernardini che racconta il design attraverso un’installazione fatta di energia e di luce.