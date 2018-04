//BYTON, A PECHINO 2018 CON UNA NUOVA BERLINA ELETTRICA

“Questo secondo modello si inserisce perfettamente nel grande mercato delle berline ed è basato sulla stessa piattaforma elettrica del Midsize Suv. Quest’ultimo andrà in produzione nel 2019 come modello di serie, mentre la berlina nel 2021. Seguirà un MPV elettrico a sette posti, con interni confortevoli progettati per assecondare uno stile di vita digitale”, ha detto Carsten Breitfeld, CEO e cofondatore di Byton.