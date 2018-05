//LEXUS ES, LUSSO E PERFORMANCE

«L’ES è sempre stata un’elegante berlina di lusso. Per questa generazione, abbiamo aggiunto elementi di design audaci che mettono in discussione le aspettative tradizionali degli acquirenti», ha affermato Yasuo Kajino, Chief Designer di ES, che descrive il nuovo look della vettura utilizzando il concetto di “eleganza provocatoria”. La nuova piattaforma GA-K ha permesso una linea del tetto più bassa, che ha dato alla squadra di Kajino la libertà di disegnare una silhouette distintiva con una forte inclinazione verso il basso, creando una forma dinamica e fluida allo stesso tempo.